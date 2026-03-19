Die Belastung im Kinderschutz im Ilm-Kreis ist im Jahr 2025 erneut deutlich gestiegen. Das zeigt der aktuelle Arbeitsbericht des Jugendamts, der einen umfassenden Blick auf die Entwicklung möglicher Kindeswohlgefährdungen sowie auf das Eingreifen der Behörde in akuten Krisensituationen gibt. Die Zahlen belegen nicht nur wachsende Fallmengen, sondern auch einen steigenden Aufwand in der fachlichen Bearbeitung.