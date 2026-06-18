Bei über 30 Grad am Donnerstagnachmittag kam die neue Nebeldusche auf dem Meininger Markt als willkommene Abkühlung gerade recht. Die Stadt hat sie am Vormittag installiert und sich Wie Marvin Reß von der Stadtverwaltung informierte, besteht das Sprühnebelsystem aus Einzelteilen. Es hat rund 600 Euro gekostet und kann bei Bedarf problemlos an einen anderen Standort versetzt werden. Das Wasser kommt aus einem Hydranten.