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  6. So proben Wasserwehr und Feuerwehr den Ernstfall

Wenn die Flut kommt So proben Wasserwehr und Feuerwehr den Ernstfall

Karl-Heinz Scherer

Wie schützen sich die Ilmenauer Ortsteile vor Hochwasser? Eine gemeinsame Übung von Wasserwehr und Feuerwehr in Gehren zeigt, worauf es ankommt.

Wenn die Flut kommt: So proben Wasserwehr und Feuerwehr den Ernstfall
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Leichter zu handhaben sind die Kunststoff L Teile für den Hochwasserschutz – somit auch für die weiblichen Einsatzkräfte. Foto: Karl-Heinz-Scherer

Über die Jahre hat sich gezeigt, dass durch Starkregen immer mehr Hochwasserereignisse auftreten. Das gilt nicht nur für Gebiete, in denen Bachläufe schon seit jeher ein Hochwasserrisiko bergen. Da die Feuerwehren allgemein immer mehr Aufgaben bewältigen müssen, wurde zur Unterstützung für diese Aufgaben die Wasserwehr gegründet.

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Trotzdem ist die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren weiterhin wichtig. Auch deshalb, so Yves Laske, werde regelmäßig mit Wehren der Ilmenauer Ortsteile geübt. Jeder der 16 Ortsteile hat seine Besonderheiten hinsichtlich des Hochwasserschutzes. Entsprechend müssen die vorhandenen Mittel wie Sandsäcke, Paletten und neuerdings auch Hochwasserschutz-L-Teile zum Einsatz gebracht werden. Dafür wiederum sei eine gut geplante Logistik wichtig.

Ein Fahrzeug für besondere Einsatzlagen

Mit dem Schlauchwagen Katastrophenschutz (SW-KatS), der in der Wache 12 in Gehren stationiert ist, steht ein Fahrzeug der ergänzenden Ausstattung des Bundes im Bereich Brandschutz zur Verfügung. Neben seiner originären Aufgabe im Zivil- und Katastrophenschutz bietet das Spezialfahrzeug aufgrund seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auch Potenzial für die Unterstützung bei besonderen Einsatzlagen. Insbesondere die Nutzung für logistische Aufgaben der Wasserwehr soll im Rahmen gemeinsamer Übungen erprobt und auf die Anforderungen möglicher Hochwasser- und Starkregenereignisse abgestimmt werden.

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Seine eigentliche Kernaufgabe besteht in der Sicherstellung der Wasserversorgung über lange Wegstrecken. Dafür führt der SW-KatS insgesamt 2000 Meter B-Schlauch mit.

Neben seiner Aufgabe bei der Wasserversorgung ist das Fahrzeug auch für eine Brandbekämpfung in begrenztem Umfang ausgestattet. Im Sinne des vom Bund vorgesehenen Doppelnutzens kann der SW-KatS zudem ohne die Schlauchkassetten als Logistikfahrzeug eingesetzt werden.

Logistik als Schlüssel zum Einsatzerfolg

Diese Flexibilität eröffnet auch Möglichkeiten für die Unterstützung der Wasserwehr. Bei entsprechenden Einsatzlagen können die für den Hochwasserschutz benötigten Materialien schnell aufgenommen, transportiert und am jeweiligen Einsatzort bereitgestellt werden. Gerade bei Hochwasser- und Starkregenereignissen kommt einer gut funktionierenden Logistik eine entscheidende Bedeutung zu. Die entsprechenden Abläufe und die Zusammenarbeit zwischen Wasserwehr und Feuerwehren sollen deshalb im Rahmen gemeinsamer Übungen regelmäßig erprobt und weiter optimiert werden.

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Damit verbindet der SW-KatS seine vorgesehene Funktion im Zivil- und Katastrophenschutz mit einem zusätzlichen praktischen Nutzen für die örtliche Gefahrenabwehr. Durch die flexible Nutzung kann das Fahrzeug dazu beitragen, Einsatzkräfte bei besonderen Schadenslagen wirkungsvoll zu unterstützen und benötigte Einsatzmittel schnell dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden.

Gemeinsame Übung von Wasserwehr und Feuerwehr

Am Samstag wurden für die Ausbildung das notwendige Material wie gefüllte Sandsäcke und Hochwasserschutz-L-Teile vom Depot der Wasserwehr zum Ausbildungsplatz transportiert. Dort übernahmen gemischte Gruppen von Wasserwehr und Feuerwehr Gehren das Material, um gemeinsam das Auslegen der Sandsäcke zu üben.

Bilder Beim Verlegen eines Sandsachwalles gibt es ein System damit wurden auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gehren vertraut gemacht. Foto: Karl-Heinz Scherer

Jeder der Anwesenden sollte mit dem System vertraut gemacht werden, so der stellvertretende Wehrleiter der Wasserwehr, der dabei auf die Zeit, den Aufbau des Walles und mögliche Undichtigkeiten achtete. Direkt vor Ort erfolgte die Auswertung. Dabei wurde auch darüber gesprochen, wie hoch ein Sandsackwall gebaut werden kann und welche Materialien alternativ zum Hochwasserschutz eingesetzt werden können, wenn das Equipment der Wasserwehr nicht unmittelbar zur Verfügung steht.

Wenn Sandsäcke oder die modernen Hochwasserschutz-L-Teile einmal nicht verfügbar seien, könne auch auf andere Mittel zurückgegriffen werden. Gibt es beispielsweise einen Betrieb, der Transportpaletten nutzt, lasse sich mit diesen und einer zusätzlichen Plane schnell ein provisorischer Hochwasserschutzwall errichten.

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Kunststoffbarrieren als schnelle Alternative

Leichter zu handhaben seien die neu angeschafften Kunststoffbarrieren. Schnell waren sie vom Schlauchwagen entladen und im Baukastensystem aufgebaut. Steigendes Hochwasser drückt auf die Bodenplatte und stabilisiert das System dadurch zusätzlich. Sandsäcke sind dann nicht mehr notwendig. Im Ernstfall sei dies eine effektive Lösung.

Bei der Übung kam es außerdem darauf an, dass jede Einsatzkraft, unabhängig davon, ob sie der Wasserwehr oder der Feuerwehr angehört, mehrere dieser L-Teile selbst zusammensteckt und praktische Erfahrungen mit dem System sammelt.

Mit der gesamten Problematik des Hochwasserschutzes will man langfristig die Wehren in den Ortsteilen Ilmenaus vertraut machen und entsprechende Übungen organisieren. Sind die 38 Mitglieder der Ilmenauer Wasserwehr nicht im Einsatz oder bei Ausbildungen und Übungen unterwegs, besteht ihre Aufgabe darin, neuralgische Punkte und gefährdete Gebäude zu erfassen, damit diese jederzeit in einer Kartei abrufbar sind. Sie kontrollieren, gemäß Alarm- und Einsatzplan, Gefahrenpunkte und sorgen dafür, dass Material, das einen Rückstau und damit Hochwasser verursachen könnte, auch an kleinen Gewässern entfernt wird.

Die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Gehren war während der Ausbildung zu spüren und in dem kameradschaftlichen Miteinander zu sehen. Eine gute Basis für weitere Ausbildungen.