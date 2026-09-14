Wenn die Flut kommt: So proben Wasserwehr und Feuerwehr den Ernstfall

Bilder Beim Verlegen eines Sandsachwalles gibt es ein System damit wurden auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gehren vertraut gemacht. Foto: Karl-Heinz Scherer

Jeder der Anwesenden sollte mit dem System vertraut gemacht werden, so der stellvertretende Wehrleiter der Wasserwehr, der dabei auf die Zeit, den Aufbau des Walles und mögliche Undichtigkeiten achtete. Direkt vor Ort erfolgte die Auswertung. Dabei wurde auch darüber gesprochen, wie hoch ein Sandsackwall gebaut werden kann und welche Materialien alternativ zum Hochwasserschutz eingesetzt werden können, wenn das Equipment der Wasserwehr nicht unmittelbar zur Verfügung steht.