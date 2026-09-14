Wenn die Flut kommt: So proben Wasserwehr und Feuerwehr den Ernstfall

Kunststoffbarrieren als schnelle Alternative
Leichter zu handhaben seien die neu angeschafften Kunststoffbarrieren. Schnell waren sie vom Schlauchwagen entladen und im Baukastensystem aufgebaut. Steigendes Hochwasser drückt auf die Bodenplatte und stabilisiert das System dadurch zusätzlich. Sandsäcke sind dann nicht mehr notwendig. Im Ernstfall sei dies eine effektive Lösung.
Bei der Übung kam es außerdem darauf an, dass jede Einsatzkraft, unabhängig davon, ob sie der Wasserwehr oder der Feuerwehr angehört, mehrere dieser L-Teile selbst zusammensteckt und praktische Erfahrungen mit dem System sammelt.
Mit der gesamten Problematik des Hochwasserschutzes will man langfristig die Wehren in den Ortsteilen Ilmenaus vertraut machen und entsprechende Übungen organisieren. Sind die 38 Mitglieder der Ilmenauer Wasserwehr nicht im Einsatz oder bei Ausbildungen und Übungen unterwegs, besteht ihre Aufgabe darin, neuralgische Punkte und gefährdete Gebäude zu erfassen, damit diese jederzeit in einer Kartei abrufbar sind. Sie kontrollieren, gemäß Alarm- und Einsatzplan, Gefahrenpunkte und sorgen dafür, dass Material, das einen Rückstau und damit Hochwasser verursachen könnte, auch an kleinen Gewässern entfernt wird.
Die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Gehren war während der Ausbildung zu spüren und in dem kameradschaftlichen Miteinander zu sehen. Eine gute Basis für weitere Ausbildungen.