Zehn Kilogramm Gold könnten an diesem Mittwochabend (22. April) über den Köpfen der Spielerinnen des VfB Suhl niedergehen. So viel Konfetti hat Pyrotechniker Manfred Weniger und sein Team für das dritte Finalspiel zwischen dem VfB Suhl und dem Dresdner SC bereit gestellt. Gewinnt Suhl auch die dritte Playoff-Partie, sind die Südthüringerinnen erstmals deutscher Volleyball-Meister und können in heimischer Halle feiern.