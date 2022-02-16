Bad Salzungen - Nein! Auch als er am absoluten Tiefpunkt angelangt war und sein Leben nur noch am seidenen Faden hing, wollte Heiko Goschala es nicht wahrhaben. Schon gar nicht wollte er auf den Gang zum Supermarkt verzichten. Schließlich brauchte er Nachschub. Das heißt: zwei große Flaschen „Braunen“, also hochprozentigen Schnaps, die bis zum Abend geleert würden. So sah die tägliche Ration aus – in der finalen Phase seiner „Säuferkarriere“.