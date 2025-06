Das kleine Zwergfliederstämmchen in der Suhler Rimbachstraße ist es gewohnt, angeflogen zu werden. Besonders wenn es prächtig in lila Blüte steht, können sich Bienen nicht satt genug sammeln. Am Dienstagnachmittag jedoch besuchte gleich ein Bienenschwarm das rund 160 Zentimeter hohe Kugelbäumchen, obwohl die Zeit der zarten Blüten längst vorbei ist. Ausgeschwärmt ist es und hat sich von einer Astgabelung aus zur schrägen Traube formiert.