Weniger Treibhausgasemissionen: Verkehr bleibt größter Klimasünder in Bayern

Seit 2020 gehen die Emissionen in Bayern kontinuierlich zurück

Um die selbstgesteckten Klimaziele zu erreichen, sei in Bayern bis 2030 eine Reduktion von 6,4 auf 3,5 Tonnen CO2-Äquivalente je Einwohner erforderlich, hieß es weiter. Nach Schätzungen des Landesamts für Statistik wurden 2023 im Freistaat 85,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente an Treibhausgasen ausgestoßen. Das sind 3,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Seit 2020 gehen die Emissionen in Bayern kontinuierlich zurück.