Weniger Mehrwertsteuer Gastronomie hofft nach sechs schweren Jahren auf Aufschwung

"Ich hoffe, dass es 2026 wieder bergauf geht", sagte Hartges. "Das hängt von vielen Faktoren ab, etwa den geopolitischen Herausforderungen, aber auch, wie sich insgesamt die Nahrungsmittelpreise, die Energiekosten entwickeln." Da gebe es viele Fragezeichen. "Aber ich bin zuversichtlich, dass sich irgendwann die Stimmung aufhellt und die Menschen wieder gerne ausgehen und es sich auch leisten können."