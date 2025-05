Der Trend ist deutlich und scheint nicht umkehrbar: Die Zahl der Geburten in der Stadt Meiningen und ihren Ortsteilen nimmt deutlich ab. Kamen im Jahr 2022 noch 178 Mädchen und Jungen auf die Welt, so waren es voriges Jahr nur noch 136 Kinder. „Wir hatten bis 2021 immer um die 200 Geburten im Jahr“, beschreibt Bürgermeister Fabian Giesder (SPD). Hält der Rückgang tatsächlich an, dann muss die Kommune perspektivisch ihre Kita-Konzeption prüfen. Bisher gibt es in Meiningen 1255 Kindergarten-Plätze. Ob die alle weiter gebraucht werden, das muss der Stadtrat zusammen mit der Verwaltung beraten und entscheiden, gegebenenfalls Kapazitäten abbauen. Denn die Plätze werden längst nicht mehr alle benötigt. Besuchten im Kita-Jahr 2022/23 noch 1168 Mädchen und Jungen einen Kindergarten, so sind es aktuell nur noch 1126 Kinder. Für das Jahr 2024/25 erwartet die Stadt einen weiteren Rückgang auf 1048 Anmeldungen, danach sinke der Wert wahrscheinlich deutlich unter die Tausender-Marke, der Trend geht womöglich in Richtung 900 benötigte Plätze.