Thüringens Umwelt- und Energieminister Tilo Kummer (BSW) ist mit dem Vorschlag, beim Ausbau der Windenergie künftig auf die installierte Leistung und nicht auf die verbrauchten Flächen zu schauen, bei seinen Amtskollegen in den anderen Ländern auf Widerstand gestoßen. „Hier waren die Energieminister in großer Einigkeit, dass sie das nicht wollen, weil die anderen Bundesländer in ihren Planungen schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind“, sagte Kummer unserer Redaktion. Die Planungen der Länder basieren auf den Vorgaben des Bundes für Flächen. Bei einer Konferenz aller deutscher Energieminister in Rostock sei deutlich geworden, „dass es viele Regionen in Deutschland gibt, wo Bürger sogar drängen, dass der Windkraftausbau stärker vorangeht“, so Kummer.