Erfurt (dpa/th) - Die Thüringer können wieder eine staatliche Finanzspritze erhalten, wenn sie Elektrogeräte reparieren lassen, statt sie zu verschrotten. Der Fördertopf für den Reparaturbonus sei in diesem Jahr mit 600.000 Euro vom Land gefüllt, teilte Umweltminister Tilo Kummer (BSW) am Montag in Erfurt mit. Übernommen wird die Hälfte der Reparaturkosten bis maximal 100 Euro pro Jahr.