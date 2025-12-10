Man darf Mario Voigt schon abnehmen, dass ihm die Sache mit der Entbürokratisierung wirklich wichtig ist. Das will er auch dadurch zeigen, dass er am Mittwoch im Landtag in Erfurt eine Regierungserklärung zu einem Gesetzesentwurf hält, der diese Entbürokratisierung maßgeblich voran bringen soll: Das „Erstes Thüringer Entlastungsgesetz“, steht über dem entsprechenden Dokument geschrieben. Längst nicht zu jedem Gesetzesentwurf, über den die Abgeordneten beraten und befinden müssen, gibt es Regierungserklärungen. Solche Art von Reden werden immer dann gehalten, wenn eine Regierung – egal, ob in einem Bundesland oder auf Bundesebene – signalisieren will, dass sie zu einem überragend wichtigen Thema etwas Wichtiges zu sagen hat.