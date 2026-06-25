Weniger Bürokratie: Landtag berät über Gesetz zum Bürokratieabbau in Thüringen

Erfurt (dpa/th) - Weniger Vorschriften, mehr Vertrauen: Thüringens Landtag will am Freitag (9.00 Uhr) abschließend über ein erstes Gesetz zum Bürokratieabbau im Freistaat entscheiden. Vorausgegangen sind monatelange Diskussionen der Koalition von CDU, BSW und SPD mit der oppositionellen Linke-Fraktion zum sogenannten Entlastungsgesetz. Die Brombeerkoalition, die sich den Bürokratieabbau als eines ihrer großen Ziele gesetzt hat, verfügt über keine eigene Mehrheit im Parlament.