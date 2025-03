In ganz Thüringen lohnt sich ein Ausflug in Töpferwerkstätten in den Regionen: Rund 50 Keramikerinnen und Keramiker laden zum Tag der offenen Töpferei übers Wochenende in ihre Ateliers ein. Ein anderes Handwerk können Interessierte in Lauscha erleben: Bei den Glasperlentagen zeigen Expertinnen und Experten die Techniken, mit denen sie aus Glas Perlen, Schmuck und andere Kunstwerke schaffen.