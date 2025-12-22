Die große Klappe geht nicht mehr wie geschmiert: Die Deckel an den Altkleidercontainern in Brotterode-Trusetal lassen sich kaum noch bewegen. Das hängt gewissermaßen mit einem Zustand der Beklemmung zusammen, denn die Behältnisse sind quasi wegen Überfüllung geschlossen. „Der Kreis hat sich schon beschwert“, merkte Bürgermeister Kay Goßmann zur jüngsten Stadtratssitzung an, vermutlich mit Blick auf das dort Entsorgte. Denn im Umfeld Ordnung schaffen und der Stadt den Dreck hinterherräumen muss der Kreis nicht. Dem geht es um die Inhalte.