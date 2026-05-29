Seit dem Pfingstwochenende herrscht an der Lütsche wieder ordentlich Betrieb. Badegäste aus Ilmenau, Suhl, Oberhof, aber auch Erfurt und Umgebung kommen an die Talsperre, um sich ein wenig abzukühlen. Und bemerkten dabei direkt: „Hier ist ja gar nicht so viel Wasser drin. Schon wieder!“ Vor allem im hinteren Bereich, also wo geschwommen werden kann, scheint der Pegel besonders niedrig zu sein. Da kommen bei manch einem gleich Befürchtungen auf: „Könnte die Lütsche auch in diesem Sommer wieder gesperrt werden, weil sie zu wenig Wasser führt?“