Sommerzeit ist in Floh-Seligenthal wie in vielen anderen Orten nicht nur Ferienzeit, sondern auch Bauzeit. So wird auch die Urlaubspause in den Kindertagesstätten genutzt, um kleinere Arbeiten zu erledigen. Von den baulichen Verbesserungen profitieren sowohl die beiden kommunalen Kitas, als auch die von einem freien Träger betriebene. Mehr als 50.000 Euro sollen in diesem Jahr ausgegeben werden. „Bei den Schließzeiten wird sich abgewechselt“, sagt Bürgermeister Ralf Holland-Nell. „Es ist nie so, dass alle Einrichtungen zeitgleich geschlossen sind.“ Die Gemeinde hält stets eine Alternative für die Eltern vor, die kleine Kinder unterbringen müssen, niemand zur Betreuung haben. Die eigenen Urlaubstage sind schließlich schnell aufgebraucht.