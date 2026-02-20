Auch der Wirbel um die Seitensprung-Beichte des Biathleten Sturla Holm Laegreid bei diesen Winterspielen oder der Skandal um manipulierte Skisprung-Anzüge von Marius Lindvik und Johann Andre Forfang bei den Heim-Weltmeisterschaften im vergangenen Jahr in Trondheim wirken sich nicht dauerhaft negativ aus.

Dass deutsche Sportlerinnen und Sportler in früher einmal starken Disziplinen bei diesen Winterspielen nicht liefern wie einst, fällt auch in Norwegen auf. Die Nordischen Kombinierer etwa nahmen erstmals seit 1998 keine einzige Medaille von Winterspielen mit nach Deutschland. Auch im Biathlon läuft es alles andere als gewünscht.

"Sie müssen in Deutschland irgendeine Art von Veränderung vornehmen, um zurückzukommen, denn wir wissen, dass sie die Möglichkeiten dazu haben", sagte der norwegische Biathlon-Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö bei Sport1. Seine Nation kann dabei jetzt als Vorbild dienen. Das wusste schon Peter Schlickenrieder.