Wendemanöver auf Bundesstraße: Unfall gebaut und Verletzten liegenlassen - Fahrer gesucht

Kressbronn am Bodensee - Der Fahrer eines Sportwagens soll bei einem missglückten Wendemanöver erst einen 17-Jährigen verletzt und ihn dann einfach an der Unfallstelle liegenlassen haben. Der Unbekannte hatte zuvor versucht, mit seinem Auto auf der B467 bei Kressbronn am Bodensee zu wenden, wie die Polizei mitteilte. Als der dahinter fahrende 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad an dem Sportwagen vorbeifahren wollte, kam es zur Kollision und der Jugendliche stürzte zu Boden.