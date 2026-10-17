Wende im Prozess: Missbrauchs-Anklage gegen Timothy Busfield aufgehoben

Albuquerque - Eine Anklage gegen den US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield (69) wegen mutmaßlichem sexuellen Missbrauchs Minderjähriger ist von einem Richter aufgehoben worden. "Der Staatsanwalt hat es versäumt, fair und unparteiisch zu handeln", befand Richter Joseph Montano im Bundesstaat New Mexico. Eine Grand Jury hatte im Februar Anklage gegen Busfield erhoben. Eine Grand Jury ist eine Gruppe von Geschworenen, die nach Vorlage von Beweismitteln durch die Staatsanwaltschaft entscheidet, ob in einem Fall Anklage erhoben werden kann.