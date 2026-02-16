Nach vier erfolgreichen Aufführungen im letzten Jahr gab es vergangene Woche mit zwei Extra-Vorstellungen die voraussichtlich letzten beiden Male der Tohuwabohu-Inszenierung „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ im Meininger Rautenkranz zu sehen. Um die Vor- und Mittagszeit waren die Termine extra für Schulklassen mit Nachgespräch angesetzt. Interessant, wie sich die ungefähr gleichaltrigen Darstellerinnen und Darsteller gemeinsam mit dem Publikum spannende Fragen stellten.