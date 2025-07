Schwert stark verrostet

Die Grabungen der Archäologen fanden statt, weil in Itzstedt ein neues Wohngebiet entstehen soll. Das Bronzeschwert wurde in einem Block geborgen und nach Schleswig zur Restaurierung in das Archäologische Landesmuseum Schloss Gottorf gebracht. Dort sollen Experten die Reste unter Laborbedingungen vorsichtig ausgraben.

„Es war schon sehr marode“, berichtet Drebitz. Hätte man es einfach hochgehoben, „wäre es in 30 Teile zerfallen“. Der Facharbeiter hatte bereits zuvor Erfahrungen an Grabhügeln gemacht.

Grabhügel prägen die Landschaft

Grabhügel aus der Bronzezeit vor mehr als 3000 Jahren prägen in Norddeutschland vielerorts das Landschaftsbild. Nach Angaben des Landesamts liegen die Grabhügel oft auf Anhöhen oder entlang früherer Wege.

Besonders vor 3200 bis 3500 Jahren sei es üblich gewesen, Verstorbene in aufwendig gestalteten Hügeln zu bestatten. Die Toten seien in ihrer Tracht und mit persönlichen Beigaben – häufig aus Bronze, manchmal sogar aus Gold – in ausgehöhlte Eichenstämme gelegt worden.

Männer erhielten demnach häufig Waffen wie Schwerter, Lanzen oder Beile, Frauen trugen Schmuck wie Halsringe, Armreifen oder Gürtelplatten, aber auch Dolche. Nachfolgende Generationen legten oft auch im Umfeld Gräberfelder an.