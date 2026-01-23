Aber das ist nur die eine Seite des Weltwirtschaftsforums. Denn nicht jeder Teilnehmer des WEF hat überhaupt Zugang ins Kongresszentrum. Die andere Seite, die spielt sich auf der Promenade ab, der zentralen Davoser Straße. Dort haben Unternehmen kleine Firmenzentralen aufgebaut, Entwickler stellen neue Produkte vor, in provisorischen Zimmerchen werden Deals abgeschlossen. Und hier, so berichten Teilnehmer, war Trump eher Smalltalk-Thema - und dann ging es vor allem um neue Anwendungen Künstlicher Intelligenz. An die Öffentlichkeit drang davon wenig.

5. Was sonst noch fehlte

Natürlich ging es beim WEF schon immer auch um Geopolitik, Kriege und Konflikte. Doch üblicherweise erhielten auch Themen wie Klimawandel, Gesundheitsversorgung, humanitäre Hilfe, Zukunftsvisionen und Diversität ihren Raum. Nun sei all das untergegangen, kritisiert etwa der Präsident der Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC), David Miliband. Davos werde seiner Rolle als Forum für diese zentralen Fragen derzeit nur eingeschränkt gerecht. Es gibt recht viele Teilnehmer, die sich die alten Zeiten des WEF zurückwünschen.