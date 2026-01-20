Weltwirtschaftsforum in Davos: Von der Leyen warnt Trump vor Abwärtsspirale

Zugleich betonte von der Leyen, dass zu einem EU-Paket zur Unterstützung der arktischen Sicherheit auch der Grundsatz der vollen Solidarität mit Grönland und dem Königreich Dänemark zähle. "Die Souveränität und Integrität ihres Territoriums ist nicht verhandelbar", sagte die Kommissionschefin. Die EU strebe auch einen massiven europäischen Investitionsschub für Grönland an. Man werden Hand in Hand mit Grönland und Dänemark daran arbeiten, die lokale Wirtschaft und Infrastruktur noch intensiver zu unterstützen. Zudem werde man prüfen, wie man Sicherheitspartnerschaften mit Ländern wie Großbritannien, Kanada, Norwegen, Island und anderen stärken könne.