Weltwirtschaftsforum Ein Treffen der Weltelite - und der große Abwesende

Kommt Trump selbst zum WEF?

Der wiedergewählte US-Präsident ist eher ein Mann des Deals als der fein ausgehandelten Diplomatie - deshalb ist er durchaus ein Fan des Weltwirtschaftsforums. In seiner ersten Amtszeit (2017-2021) war Trump als erster amtierender US-Präsident beim Forum persönlich dabei. Am Donnerstag redet derder 78-Jährige wieder in Davos - doch er wird lediglich digital zugeschaltet. Das Forum liegt zu knapp an seiner Inauguration, nach der er direkt erste politische Entscheidungen in die Wege leiten will. Ob Trump-Berater Elon Musk nach Davos kommt, ist noch offen.