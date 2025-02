München - Vor dem Spiel zwischen dem FC Bayern München und Holstein Kiel in der Fußball-Bundesliga wurden die Special-Olympics-Athleten in Richtung der Weltwinterspiele in Turin verabschiedet. 53 deutsche Athletinnen und Athleten aus neun Landesverbänden gehen beim größten inklusiven Wintersportereignis vom 8. bis 15. März in acht Disziplinen in Italien an den Start.