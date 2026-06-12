Der Geschäftsführer des KHW Kunststoff- und Holzverarbeitungswerk aus Geschwenda, Marcus Cramer, ist in Berlin mit dem Preis „4 x 4 unter 40“ der Wirtschaftsjunioren Deutschland ausgezeichnet worden. Cramer erhielt die Auszeichnung in der Kategorie Innovation, teilt das Unternehmen mit. Für Thüringen ist die Auszeichnung eine Premiere: Erstmals wurde ein Unternehmer aus dem Bundesland prämiert. Insgesamt wurden in diesem Jahr 16 junge Unternehmerinnen und Unternehmer in den Kategorien Nachfolge, Innovation, Wirkung und unternehmerische Mobilität geehrt. Nach Angaben der Veranstalter gingen fast 150 Bewerbungen ein.