Weltweiter Freundschaftstag Jeder Mensch braucht Freunde - "Wichtig für Wohlbefinden"

Sind Freunde im realen Leben und im Internet vergleichbar?

"Echte Freundschaften in realen Leben haben in der Regel ohne Social Media begonnen, sind in der Kita, Schule, in der Ausbildung oder im Beruf entstanden und über die Zeit hinweg gewachsen", erläutert Medienwissenschaftlerin Jeannine Teichert von der Uni Paderborn. Social Media habe viele Angebote parat, um Leute kennenzulernen, "ob daraus echte Freundschaften entstehen, ist allerdings eine andere Frage. Wenn man diese Kontakte nur randständig nützt, wird man davon nicht so viel haben."