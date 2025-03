Von Sydney bis Bangkok

Auch zahlreiche andere Wahrzeichen in der Region hatten ihre Teilnahme angekündigt - etwa das Opernhaus und die Harbour Bridge in Sydney, die Parkanlage Gardens by the Bay in Singapur sowie der Grand Palace und der Wat Arun (Tempel der Morgenröte) in Bangkok. "Jedes ausgeschaltete Licht ist ein Schritt in eine nachhaltige Zukunft", sagte der Gouverneur der thailändischen Hauptstadt, Chadchart Sittipunt.