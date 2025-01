Weltweit einzigartiger Test Stammzell-Herzpflaster soll schwere Herzschwäche kurieren

Zunächst wurde das "Herzpflaster" an Ratten und Rhesusaffen getestet. Diese Versuche, die über drei bis sechs Monate liefen, bestätigten, dass die aus 40 bis 200 Millionen Herzzellen bestehenden Implantate die Herzfunktion verbessern. "Wir konnten im Tiermodell zeigen, dass die Implantation von "Herzpflastern" zum dauerhaften Aufbau des Herzmuskels bei Herzinsuffizienz geeignet ist", wird Zimmermann in einer Mitteilung der Uniklinik zitiert. Nach diesen Resultaten genehmigte das Paul-Ehrlich-Institut den weltweit ersten Test dieses "Pflasters" am Menschen.