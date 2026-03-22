Weltwassertag Warum es auch in Deutschland zu Wasserknappheit kommen kann

Klimawandel verstärkt Wetterextreme in Deutschland und global

Zurück zu den Wetterextremen: Unter anderem Dürren, Hochwasser und Starkregen sind reale Folgen des Klimawandels, auch hier in Deutschland. Global werden solche Extremwetterereignisse nach Expertensicht immer häufiger. Das hat stärkere Auswirkungen auf unsere Wasserversorgung, wie es etwa von der Naturschutzorganisation WWF heißt.

Mit Blick auf die globale Zukunft hat das Weltwirtschaftsforum 2019 deshalb Wasserknappheit zur größten Gefahr dieses Jahrzehnts erklärt. "Die Auswirkungen des Klimawandels werden sich am unmittelbarsten und akutesten durch Wasser bemerkbar machen", heißt es vom Global Center of Adaptation, einer internationalen Organisation, die sich möglichen Anpassungen an den Klimawandel widmet.

Nach Zahlen der Unesco leidet jetzt schon etwa die Hälfte der Weltbevölkerung jährlich zumindest zeitweise unter schwerer Wasserknappheit. Die UN-Organisation berichtet, dass der größte Anteil des globalen Wasserverbrauchs auf die Landwirtschaft entfällt (72 Prozent). Danach folgt die Industrie mit 15 Prozent, Haushalte und Siedlungen beanspruchen demnach etwa 13 Prozent des Wassers. Je nach wirtschaftlichem Entwicklungsstand eines Landes fällt diese Verteilung aber unterschiedlich aus.