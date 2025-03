Weltwassertag am 22. März: Trinkwasserverbrauch in Thüringen steigt seit einigen Jahren

Erfurt (dpa/th) - Trinken, Kochen, Waschen: Nach jahrelangen Rückgängen ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Trinkwasser in den Thüringer Privathaushalten in den vergangenen Jahren wieder gestiegen. Diese Entwicklung sei seit dem Jahr 2016 zu verzeichnen, teilte das Statistische Landesamt in Erfurt vor dem Weltwassertag (22. März) mit. Damals verbrauchte jeder Einwohner durchschnittlich 92,2 Liter täglich. Im Jahr 2022 waren es schon 96,4 Liter. Die Entwicklung hänge vermutlich mit den tendenziell wärmeren und trockeneren Sommern und der dann steigenden Nachfrage zusammen, so die Statistiker.