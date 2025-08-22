Schon bei der Club-WM in diesem Sommer hatte die FIFA die Nähe zu Trump gesucht - und unter anderem eine Pressekonferenz mit dem US-Präsidenten im Trump Tower in New York abgehalten. "Man kann nicht daran denken, so einen Wettbewerb zu organisieren ohne die absolute Unterstützung und das volle Engagement der jeweiligen Regierung. Mein großer Dank geht darum an Präsident Trump und sein gesamtes Team. Sie waren fantastisch", sagte Weltverbands-Chef Infantino damals.