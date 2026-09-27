Weltvegetariertag: Verbraucher hinterfragen zunehmend Fleischkonsum

Berlin - Der Fleischkonsum in Deutschland ändert sich - der Trend geht einer Studie zufolge aber weniger zum vollständigen Verzicht als vielmehr zu einem bewussteren Umgang. Zwar kaufen etwas weniger Haushalte Fleisch und Wurst als noch vor einigen Jahren, doch die verbliebenen Käufer legen bei den Mengen zu. Das geht aus Daten von YouGov und dem SINUS-Institut hervor, die zum Weltvegetariertag am 1. Oktober veröffentlicht wurden. Zudem gewinnt den Angaben zufolge Fleischersatz weiter an Bedeutung.