Gemeinsam mit zahlreichen Buchhandlungen und Bibliotheken in ganz Deutschland verschenkt auch die Stadtbibliothek Ilmenau rund um den Unesco-Welttag des Buches am 23. April Bücher an Viert- und Fünftklässler sowie an Förder- und Willkommensschüler. Insgesamt werden deutschlandweit mehr als eine Million Bücher verschenkt.