Welttag des Buches Fantasie oder KI-Formel - Wer schreibt morgen unsere Bücher?

Kreativität lässt sich nicht berechnen

Neben Auer haben sich in den vergangenen Jahren mehrere Autorinnen und Autoren kritisch über Künstliche Intelligenz geäußert. Für "Tintenherz"-Autorin Cornelia Funke ist es alarmierend, dass immer mehr Verlage KI für die Buchgestaltung verwenden. In einem ihrer Instagram-Beiträge spricht sie von einem "Verrat" an all dem, was Bücher bewirken sollen und können.