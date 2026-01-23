In ihrem Atelier am Alten Wall in der Nähe des Hamburger Rathauses hat Jeannine Platz in einem kleinen Extra-Raum ein Regal mit unzähligen Stiften, Federhaltern, Tintenfässern und Federspitzen. Der Raum ist über und über mit Karten, Einladungen und Blättern beklebt. Und auf allen ist ihre Handschrift zu finden. In ihrem großen, hellen Atelier finden sich zudem die Bilder, die sie auf die große Leinwand gebracht hat. Auch hier ist ihre Handschrift immer wieder Teil des Kunstwerks. "Das war immer gleichwertig bei mir. Es hat gleichzeitig angefangen. Es ist irgendwie dasselbe."