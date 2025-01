Mit dem UN-Welttag der Feuchtgebiete soll jährlich am 2. Februar auf die große Bedeutung von Mooren im Natur- und Klimaschutz aufmerksam gemacht werden. Nach der Überzeugung von Experten sind Feuchtgebiete die am stärksten bedrohten Ökosysteme der Erde. Ein Beispiel ist das Rote Moor in der hessischen Rhön, wo jahrzehntelang Torf abgebaut wurde. Im Sommer 2023 startete in dem Hochmoor ein Projekt zur Wiedervernässung.