Freising (dpa/lby) - Ein Viertel der landwirtschaftlich genutzten Moorfläche in Bayern könnte in 15 Jahren nicht mehr wie bisher nutzbar sein. Das prognostiziert Professor Matthias Drösler von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Freising. Grund ist, dass bisher die meisten Moore entwässert wurden, um auf ihnen Ackerbau zu betreiben. Das hat Folgen: "Wenn man entwässert, sackt der Boden immer weiter ab", sagt Drösler. Entweder lande man irgendwann beim Grundwasser oder bekomme untauglichen Boden.