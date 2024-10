Weltsynode Katholische Kirche verschiebt Frauenfrage

Bezeichnend dafür ist, dass Reformer die Ergebnisse ebenso kritisierten wie Konservative. So warf der deutsche Kardinal Gerhard Ludwig Müller dem Papst vor, sich in der Frauenfrage "um eine dogmatisch klare Antwort herumzudrücken". Konservative halten es für unvereinbar mit katholischen Grundsätzen, Frauen zu Priestern zu weihen, weil Jesus ein Mann war und nur Männer zu Aposteln berief. Andere Theologen verweisen darauf, dass Frauen in Jesu Leben durchaus eine wichtige Rolle spielten - vor allem gemessen an den Standards der Antike, als die Frau dem Mann klar untergeordnet war.