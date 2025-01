Weltstar ohne viel Worte: Mehr als nur Mr. Bean: Rowan Atkinson wird 70

"Er dachte, ich sei dieser totale Arsch"

Es gebe nicht viele Orte auf der Welt, an denen er nicht erkannt werde, bekannte Atkinson einmal im BBC-Fernsehen in der "Graham Norton Show". Am schwierigsten sei es aber, wenn sich die Leute nicht sicher seien, wen sie vor sich hätten. "Das bedeutet, sie starren. Sie starren sehr", so Atkinson.