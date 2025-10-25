Wenn am 11. November 2025 um 19 Uhr die Kirchentüren in Henfstädt aufgehen, beginnt dort nicht weniger als eine Konzertreise, die weiterführt nach München-Nymphenburg, Bonn, Düsseldorf, Hamburg und Potsdam. Dass ein solcher Startpunkt nicht in einer Metropole liegt, sondern in einem idyllischen thüringischen Dorf, ist keine Randnotiz – es ist bemerkenswert. Und es ist dem Mann zu verdanken, der in Henfstädt das Schloss gerettet hat: Matthias Ramb.