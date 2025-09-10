 
Weltspartag 2025 Oh happy day! Entdecken Sie die Angebote zum Weltspartag

Seit 200 Jahren ist die Sparkasse ein verlässlicher Partner in Ihrer Region. In der Heimat verwurzelt, feiern wir den Weltspartag 2025 mit besonderen Angeboten. Profitieren Sie von unseren besonderen Zinsangeboten, 30 % Vertrauensbonus oder entdecken Sie unsere Aktionen für Kinder und Jugendliche. So vielfältig war der Weltspartag noch nie.

 
Entdecken Sie starke Angebote zum Weltspartag. Foto: Rhön-Rennsteig-Sparkasse

Jubiläum feiern heißt Zukunft gestalten

In diesem Jahr gibt es gleich doppelten Grund zur Freude: Wir feiern unser 200-jähriges Bestehen in der Region und blicken zugleich als Rhön-Rennsteig-Sparkasse auf 30 erfolgreiche Jahre zurück. Das Jubiläum steht ganz im Zeichen von Nähe, Vertrauen und Verlässlichkeit. Das sind Werte, die unsere Kundinnen und Kunden seit Generationen schätzen.

Der Weltspartag am 30. Oktober ist daher die perfekte Gelegenheit, diese Tradition mit starken Angeboten fortzusetzen. Denn egal, ob Sie für die eigenen Kinder vorsorgen, sich einen Wunsch erfüllen oder Ihre finanzielle Zukunft absichern möchten: Wir haben das passende Angebot für Sie.

Vielfalt statt Einheitszins

Sparen hat viele Gesichter, genau wie das Leben. Deshalb finden Sie bei uns vielfältige Angebote, die zu Ihren Wünschen und Zielen passen. Überzeugen Sie sich von unseren Finanzdienstleistungen und profitieren Sie von unseren besonderen Zinsangeboten, 30 % Vertrauensbonus oder der Anlage in Edelmetallen. Nutzen Sie die Chance, aus einem breiten Produktangebot zu wählen und sorgen Sie für Ihre finanzielle Zukunft vor. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer Filiale oder bei einem persönlichen Beratungsgespräch.

Weitere Informationen finden Sie hier.
Angebotszeitraum: 15. September – 30. November 2025

Angebote für die Kleinsten

Traditionell werden zum Weltspartag die Kindersparwochen gefeiert. In der Zeit vom 27. Oktober bis 7. November 2025 können Kinder ihre Spardosen auf ein Kinderkonto einzahlen und erhalten dafür ein Geschenk. Dieses Jahr gibt es bei der Sparkasse den Hund Malou*1 als Plüschtier oder einen Turnbeutel*1. Ein weiteres Highlight ist der große 9. Sparkassen-Kinotag am 29. November im Cineplex in Suhl und in den Casino Lichtspielen in Meiningen. Unsere Besucher dürfen sich in diesem Jahr über den Film „ZOOMANIA 2“ freuen. 
*1 nur solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen zum Kinotag finden Sie hier.

Mit unseren digitalen Services wird jeder Tag zum happy day

Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist die ideale Ergänzung zu unseren Filialen vor Ort. Es verbindet Komfort mit Sicherheit und ermöglicht Ihnen, Ihre Finanzen flexibel, selbstbestimmt und rund um die Uhr zu verwalten. Überweisungen, Daueraufträge oder das Abrufen Ihrer Kontobewegungen? Kein Problem, mit wenigen Klicks haben Sie Ihre Bankgeschäfte erledigt. Und Dank der Sparkassen-App funktioniert das auch mobil – egal, ob von zu Hause, im Büro oder unterwegs.

Mehr Sicherheit im digitalen Leben gibt es mit dem elektronischen Postfach. Das austauschen von Dokumenten und Nachrichten mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater war noch nie so sicher und einfach. Wichtige Dokumente und Mitteilungen lassen sich hier digital verwalten, übersichtlich ablegen und jederzeit abrufen. Und weil es manchmal schnell gehen muss, sorgen wir mit den passenden digitalen Services für finanzielle Flexibilität. Richten Sie Ihren Dispositionskredit einfach selbst online ein. Die Bonitätsprüfung läuft automatisch, und die Freigabe erfolgt in kürzester Zeit, damit Sie stets handlungsfähig bleiben.
Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist weit mehr als eine Möglichkeit, Geld zu überweisen. Es ist Ihre sichere, digitale Filiale im Netz, jederzeit erreichbar und mit vielen Services, die Ihnen das Leben leichter machen.


Kontakt

Haben Sie Fragen?
Ihre Rhön-Rennsteig-Sparkasse berät Sie gern zu den Angeboten rund um den Weltspartag.

Leipziger Straße 4
98617 Meiningen
03693 468-0
www.rrspk.de

Alle Informationen zum Weltspartag 2025 finden Sie hier.
 