Weltspartag 2025: Oh happy day! Entdecken Sie die Angebote zum Weltspartag

Mehr Sicherheit im digitalen Leben gibt es mit dem elektronischen Postfach. Das austauschen von Dokumenten und Nachrichten mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater war noch nie so sicher und einfach. Wichtige Dokumente und Mitteilungen lassen sich hier digital verwalten, übersichtlich ablegen und jederzeit abrufen. Und weil es manchmal schnell gehen muss, sorgen wir mit den passenden digitalen Services für finanzielle Flexibilität. Richten Sie Ihren Dispositionskredit einfach selbst online ein. Die Bonitätsprüfung läuft automatisch, und die Freigabe erfolgt in kürzester Zeit, damit Sie stets handlungsfähig bleiben.

Das Online-Banking Ihrer Sparkasse ist weit mehr als eine Möglichkeit, Geld zu überweisen. Es ist Ihre sichere, digitale Filiale im Netz, jederzeit erreichbar und mit vielen Services, die Ihnen das Leben leichter machen.