Wer an diesem Sonntag in die „Schwarze Henne“ gekommen ist, musste von dem Anliegen des einstigen Rotkreuz-Gründers Henry Dunant nicht überzeugt werden – die Besucher waren zumeist selbst Mitglieder vom Deutschen Roten Kreuz. Etliche davon fast ihr ganzes Leben, und das seit 20, 30, 40 oder 50 Jahren. Einige von ihnen können sogar auf 65 oder 70 Jahre Mitgliedschaft zurückblicken, wie Manfred Lind und Hannelore Müller (jeweils 65 Jahre) und Hans-Werner Müller (70 Jahre). Wofür sie von der DRK-Ortsvorsitzenden Renate Danielzik besonders geehrt wurden.