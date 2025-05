„Der Gedanke der Gemeinsamkeit von Henry Dunant, dem Gründer des Roten Kreuzes, ist für uns seit Jahrzehnten Anlass, den Weltrotkreuztag mit einer besonderen Veranstaltung zu feiern“, begrüßte Renate Danielzik als Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Henneberg die Gäste im Saal der Schwarzen Henne. Bereits vor 162 Jahren war das Deutsche Rote Kreuz gegründet worden, seit 72 Jahren gibt es auch in der Gemeinde Henneberg einen Ortsverein des DRK, ist die Gründung hier doch seit dem Jahr 1953 belegt. Aus mehreren Orten des Landkreises waren Gäste gekommen, um mitzuerleben, was der Ortsverein Henneberg zu bieten hat. Gibt es hier doch den mit Abstand größten Ortsverein des DRK-Kreisverbandes Meiningen. Mit nahezu 200 Mitgliedern – und das bei 600 Einwohnern – gehört damit jeder dritte Henneberger dem Ortsverein des DRK an und engagiert sich somit im Dienst für den Nächsten.