Weltrekordversuch Weltrekord knapp verpasst – 806 Purzelbäume im Ilm-Kreis

Amt Wachsenburg (dpa/th) - Knapp am Weltrekord vorbei: Beim Versuch, am Weltpurzelbaumtag im Ilm-Kreis den Rekord für die meisten gleichzeitig geschlagenen Purzelbäume zu brechen, haben am Ende einige Dutzend Teilnehmer gefehlt.
Hunderte Menschen rollen gleichzeitig über den Rasen, Kinder neben Rentnern: Beim Weltrekordversuch im Ilm-Kreis fehlten am Ende nur wenige Teilnehmer.
Amt Wachsenburg (dpa/th) - Knapp am Weltrekord vorbei: Beim Versuch, am Weltpurzelbaumtag im Ilm-Kreis den Rekord für die meisten gleichzeitig geschlagenen Purzelbäume zu brechen, haben am Ende einige Dutzend Teilnehmer gefehlt.
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Nach Angaben des Veranstalters kamen am Mittwoch im Marcel-Kittel-Sportzentrum in Amt Wachsenburg 806 Menschen zusammen. Für den Rekord hätten nach Vereinsangaben mehr als 860 Teilnehmer mitmachen müssen. Der bisherige Weltrekord wurde demnach vor einigen Jahren in den USA aufgestellt. "Mit 70, 80, 90 Leuten mehr, hätten wir tatsächlich den Weltrekord gebrochen", sagte Organisator David Ruppert von der Spaß an Bewegung (SAB) Academy.
Der Verein hatte monatelang für die Aktion geworben. Ziel sei gewesen, mindestens 1.000 Menschen auf den Platz zu bringen, sagte Ruppert. Beim Kommando "eins, zwei, Rolle, drei" sollten alle gleichzeitig einen Purzelbaum schlagen.
Trotz des verpassten Rekords zeigte sich Ruppert beeindruckt von der Atmosphäre. "Es war wahnsinnig, dort oben auf der Bühne zu stehen und die rund 800 Menschen zu sehen", sagte er. Vom vierjährigen Kind bis zu älteren Teilnehmern hätten alle gemeinsam Purzelbäume gemacht. "Das war wirklich beeindruckend."
Die Idee für den Rekordversuch sei von einer dualen Studentin des Vereins gekommen, sagte Ruppert. Die SAB Academy bietet nach eigenen Angaben vor allem Sportkurse für Kinder im ländlichen Raum des Ilm-Kreises an. Ziel sei es, Bewegung und Gesundheit schon in früher Kindheit zu fördern.
Ob es einen neuen Anlauf geben wird, ist noch offen. Sein Team habe bereits mit dem Bürgermeister über weitere Unterstützung im kommenden Jahr gesprochen, sagte Ruppert. Entscheidend sei aber, ob die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer noch einmal die Kraft für die Organisation aufbringen wollten. "Wenn die das möchten, dann ziehen wir das nächstes Jahr nochmal durch."