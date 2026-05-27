Weltrekordversuch Weltrekord knapp verpasst – 806 Purzelbäume im Ilm-Kreis

Neuer Versuch im kommenden Jahr?

Ob es einen neuen Anlauf geben wird, ist noch offen. Sein Team habe bereits mit dem Bürgermeister über weitere Unterstützung im kommenden Jahr gesprochen, sagte Ruppert. Entscheidend sei aber, ob die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer noch einmal die Kraft für die Organisation aufbringen wollten. "Wenn die das möchten, dann ziehen wir das nächstes Jahr nochmal durch."