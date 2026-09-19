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  4. Rund 730 tanzen am Karl-Marx-Monument – Weltrekord verpasst

Weltrekordversuch Rund 730 tanzen am Karl-Marx-Monument – Weltrekord verpasst

Der Rekord für die größte Ballettklasse bleibt in Chemnitz unerreicht – mehr als 730 Tanzbegeisterte genossen dennoch eine gemeinsame Unterrichtsstunde am Karl-Marx-Monument.

Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz ist der Versuch eines Weltrekords im Tanzen gescheitert. Ziel war es, für die größte Ballettklasse der Welt mindestens 1.800 Menschen zu gewinnen. Es kamen aber nur etwas mehr als 730, wie die Sprecherin des Theaters Chemnitz, Theresa Schultz, auf Anfrage sagte. Das Wetter habe zwar mitgespielt, aber die Stadt Chemnitz biete halt viele Alternativen an einem Samstag. So bleibt der Rekord im australischen Queensland. 

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Die Menschen, die neugierig in Sport- und Alltagskleidung am Karl-Marx-Monument erschienen waren, kamen in den Genuss einer 60-minütigen Ballettstunde. "Es wurden einfache Ballettübungen auf Anfängerniveau getanzt. Es ging ja schließlich um den Spaß", betonte Schultz. Vertreten war die komplette Altersspanne, von kleinen Kindern bis zu Menschen im hohen Alter. Im kommenden Jahr soll es einen neuen Anlauf im Rahmen des Festivals "Tanz Moderne Tanz" geben.