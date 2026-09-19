Chemnitz (dpa/sn) - In Chemnitz ist der Versuch eines Weltrekords im Tanzen gescheitert. Ziel war es, für die größte Ballettklasse der Welt mindestens 1.800 Menschen zu gewinnen. Es kamen aber nur etwas mehr als 730, wie die Sprecherin des Theaters Chemnitz, Theresa Schultz, auf Anfrage sagte. Das Wetter habe zwar mitgespielt, aber die Stadt Chemnitz biete halt viele Alternativen an einem Samstag. So bleibt der Rekord im australischen Queensland.
Weltrekordversuch Rund 730 tanzen am Karl-Marx-Monument – Weltrekord verpasst
dpa 19.09.2026 - 13:13 Uhr