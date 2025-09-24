Weltrekordversuch: Kurioser Socken-Weltrekord in Zeulenroda jetzt amtlich

Zeulenroda-Triebes (dpa/th) - Jetzt ist es offiziell: Zeulenroda-Triebes hat sich den Weltrekord für die längste Wäscheleine der Welt mit den meisten Socken geholt. Das Rekordinstitut habe den Rekord bestätigt und die offizielle Urkunde sei übergeben worden, teilte die Verwaltung der Kleinstadt im Thüringer Vogtland (Landkreis Greiz) mit. Es seien über 142.000 Socken auf 11,29 Kilometern Leine aufgehängt worden. Der bisherige Weltrekord hatte bei 107.886 Socken auf einer Leine von 10,08 Kilometern Länge gelegen.