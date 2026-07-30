Weltrekord mit Mega-Konzert Musiker wollen längstes Posaunenkonzert der Welt spielen

Damit tatsächlich 72 Stunden Live-Musik am Stück erklingen kann, hat Engelbrecht den Ablauf genau durch choreografiert. Drei Gruppen spielen 90 Minuten lang immer abwechselnd. Danach sind die nächsten drei Gruppen dran, der Übergang muss nahezu nahtlos sein. Proben konnten das die mehr als 140 Posaunenchöre aus ganz Bayern vorher nicht. Der erste Wechsel am Donnerstagvormittag war also der Härtetest. "Es hat alles reibungslos geklappt", sagte Engelbrecht danach.