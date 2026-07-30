Weltrekord mit Mega-Konzert Musiker wollen längstes Posaunenkonzert der Welt spielen

Nürnberg - Mit einem drei Tage langen Posaunenkonzert wollen rund 1.800 Bläserinnen und Bläser in Nürnberg einen neuen Weltrekord aufstellen. Bis Sonntagmorgen sollen dafür durchgehend Posaunen, Trompeten, Hörner und andere Blechblasinstrumente in der Jakobskirche erklingen. Organisator Thomas Engelbrecht vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern ist zuversichtlich, dass das gelingt. "Es läuft alles wie am Schnürchen", sagte er. In der kommenden Woche soll feststehen, ob der Weltrekord erreicht wurde.