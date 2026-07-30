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Weltrekord mit Mega-Konzert Musiker wollen längstes Posaunenkonzert der Welt spielen

1.800 Bläserinnen und Bläser wollen in Nürnberg einen Weltrekord erreichen. 72 Stunden soll dort ohne Pause Posaunenmusik erklingen. Dafür sind reibungslose Abläufe nötig.

Nürnberg - Mit einem drei Tage langen Posaunenkonzert wollen rund 1.800 Bläserinnen und Bläser in Nürnberg einen neuen Weltrekord aufstellen. Bis Sonntagmorgen sollen dafür durchgehend Posaunen, Trompeten, Hörner und andere Blechblasinstrumente in der Jakobskirche erklingen. Organisator Thomas Engelbrecht vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern ist zuversichtlich, dass das gelingt. "Es läuft alles wie am Schnürchen", sagte er. In der kommenden Woche soll feststehen, ob der Weltrekord erreicht wurde. 

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Damit tatsächlich 72 Stunden Live-Musik am Stück erklingen kann, hat Engelbrecht den Ablauf genau durch choreografiert. Drei Gruppen spielen 90 Minuten lang immer abwechselnd. Danach sind die nächsten drei Gruppen dran, der Übergang muss nahezu nahtlos sein. Proben konnten das die mehr als 140 Posaunenchöre aus ganz Bayern vorher nicht. Der erste Wechsel am Donnerstagvormittag war also der Härtetest. "Es hat alles reibungslos geklappt", sagte Engelbrecht danach. 

Für den Notfall vorbereitet

Aber was passiert, wenn sich der Zug eines Chors verspätet oder ein Musiker krank wird? "Wir haben für alles einen Notfallplan wie Blitzeinschlag, Stromausfall oder wenn jemand zu spät kommt", erläuterte Engelbrecht. Nur auf den eher unwahrscheinlichen Extremfall, dass die Nürnberger Innenstadt etwa wegen eines Anschlags oder einer Naturkatastrophe geräumt werden müsste, sei er nicht vorbereitet, ergänzte Engelbrecht. 

Mit einem Gottesdienst am Sonntagmorgen soll der Weltrekordversuch enden. Engelbrecht muss diesen während der gesamten drei Tage mit Fotos, Videos und Unterschriften von Teilnehmenden aus den einzelnen Gruppen dokumentieren. Diese Unterlagen gehen dann an das Rekord-Institut für Deutschland, das diese prüfen wird. 

Dieses wird eigenen Angaben nach ein bis zwei Werktage brauchen, um das Ergebnis offiziell zu bestätigen. Ein Weltrekord für das längste durchgehende Posaunenkonzert liegt demnach noch nicht vor. 2023 gab es aber ein 24-stündiges Posaunenkonzert in Hamburg. Für den ersten offiziellen Weltrekord müssen die Chöre in Nürnberg deshalb mindestens 24 Stunden und 15 Minuten spielen.