Weltrekord mit Mega-Konzert 72 Stunden Posaunenmusik – Nürnberg wagt Weltrekordversuch

Nürnberg - 72 Stunden ununterbrochen Posaunenmusik - dieses sehr ungewöhnliche Erlebnis ist in Nürnberg zu hören gewesen. Mit einem drei Tage langen Posaunenkonzert wollten rund 1.800 Bläserinnen und Bläser bis Sonntagmorgen einen Weltrekord aufstellen. "Wie ein Uhrwerk lief das durch und um 9.00 Uhr haben wir gejubelt", freute sich der Organisator Thomas Engelbrecht vom Verband evangelischer Posaunenchöre in Bayern. Nun hoffen alle, dass das Rekord-Institut Deutschland den Weltrekord in der Jakobskirche offiziell bestätigt.