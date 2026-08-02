Weltrekord mit Mega-Konzert 72 Stunden Posaunenmusik – Nürnberg wagt Weltrekordversuch

Klangteppich und kaum Schlaf

Engelbrecht ist sicher: "Wir haben es geschafft!" Probleme habe es keine gegeben, weder sei ein Posaunenchor nicht gekommen, noch sei der Strom ausgefallen. Er selbst fand in den drei Tagen jedenfalls kaum Ruhe. Er habe nur insgesamt 7,5 Stunden geschlafen, erzählt er. Und das mit beständigen Posaunenklängen. "Diesen Klangteppich hat man jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf", berichtet er. "Jetzt muss man erst mal wieder ankommen im Alltag."